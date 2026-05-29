Il 2 Giugno sui sentieri della Benedicta con la Camminata bianca silenziosa

Unire il candore del lenzuolo alla sacralità del silenzio, camminando sui sentieri dove la storia d’Italia ha versato il suo sangue più giovane. È questo lo spirito della “Camminata Bianca Silenziosa”, l’iniziativa che il prossimo martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, attraverserà i luoghi simbolo della Resistenza nell’Appennino Ligure-Piemontese. L’evento, nato da una fitta rete di collaborazioni del territorio, è promosso dal Circolo di Legambiente di Ovada insieme all’Associazione Memoria della Benedicta, alle sezioni Anpi dell’Ovadese, all’Unione Montana dal Tobbio al Colma e all’ente di gestione delle Aree Protette Appennino Piemontese. Una sinergia che dimostra come la tutela della natura e la salvaguardia della memoria storica viaggino oggi sullo stesso binario. Il ritrovo è fissato per le 9.30 alla Benedicta (Bosio), tragico epicentro del più grande eccidio di partigiani della storia resistenziale italiana.

Da lì, i partecipanti si muoveranno verso due luoghi dal profondo valore storico: Cascine Cornagetta, già sede del VI distaccamento della Brigata Garibaldi Liguria, un avamposto composto principalmente dai giovani partigiani di Silvano d’Orba. Cascina Fuia: il luogo in cui fu ucciso Filippo Castelli, nome di battaglia “Il Gigante”, un giovane siciliano venuto da Mazara del Vallo per combattere e morire sui monti piemontesi in nome della libertà. Ciò che rende unica questa camminata è la sua struttura speculare, divisa nettamente tra l’andata e il ritorno. Il viaggio di andata verso le cascine sarà un vero e proprio atto di meditazione collettiva. Condotto da Setsuko, il corteo si muoverà in assoluto silenzio. A caratterizzare visivamente la marcia saranno le strisce di lenzuola bianche, preparate per l’occasione e distribuite a tutti i partecipanti: un richiamo universale alla pace, alla purezza degli ideali e al lutto che ancora oggi macchia quelle valli. Se l’andata sarà dedicata al ricordo e all’emozione, il ritorno sarà una lezione a cielo aperto sulla ricchezza naturale dell’Appennino. Ad accompagnare i partecipanti saranno tre guide d’eccezione: Renzo Incaminato, Marco Oliveri e Marco Perasso. Durante il percorso di rientro, gli esperti illustreranno le caratteristiche vegetazionali, la complessa geologia e le fragilità ambientali di un territorio montano che oggi è area protetta, custode non solo di storie partigiane ma anche di una biodiversità straordinaria. “Ricordare il sacrificio di chi ha fondato la Repubblica camminando nella natura che loro stessi hanno difeso: è questo il modo migliore per onorare il 2 Giugno”.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere una Festa della Repubblica diversa, tra impegno civile, storia e coscienza ecologica.