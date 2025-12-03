Grave incidente a Tortona: auto fuori strada, grave il conducente

Grave incidente nella notte di ieri, 2 dicembre, in via Lucrezia, a Tortona, all’altezza del bivio con la strada provinciale 130. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto condotta da un 44enne è fuoriuscita di strada, terminando la propria corsa contro la segnaletica verticale.
Il conducente, soccorso dal personale di un’ambulanza del 118, è stato trasportato presso l’Ospedale Civile di Alessandria, in codice rosso, dove si trova tuttora in prognosi riservata.
Sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, che stanno indagando per ricostruire la dinamica ed evidenziare eventuali responsabilità.