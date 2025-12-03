Il Libro sul Comodino svela Paolo Reppetti, tra impresa, fede e sport.

La rassegna culturale “Il libro sul comodino” torna nella sala conferenze della Biblioteca civica di via Marconi, 66, giovedì 11 dicembre, alle18:30, per un incontro che si preannuncia ricco di spunti. Ospite d’eccezione sarà Paolo Reppetti, figura poliedrica e di spicco del panorama locale e non solo, pronto a dialogare con Daria Ubaldeschi sul suo “libro del cuore“.

L’incontro si presenta come un’opportunità per scoprire il lato più intimo di un uomo noto principalmente per i suoi successi professionali e il suo impegno in diverse sfere della comunità. Reppetti ricopre infatti ruoli di grande responsabilità: è Presidente di Acosì S.r.l. (gruppo Acos, attivo nella conduzione impianti, gestione calore ed energie rinnovabili) e Amministratore Delegato di Reti s.r.l. (Gruppo Acos, distribuzione gas e gestione delle reti). A questi si aggiungono la Presidenza della Rsa Residenza Don Beniamino e l’impegno spirituale come Primo Priore pro tempore della Confraternita di S.M. Maddalena e del SS. Crocefisso.

Non solo dirigente e Priore, Reppetti è anche un appassionato sportivo. Sebbene oggi pratichi a livello amatoriale jogging, nuoto e sci, il suo passato vanta una significativa carriera nel volley agonistico, giocata dal 1984 al 1999 fino a raggiungere la serie B1 Nazionale. A conclusione dell’attività sul campo, ha proseguito il suo contributo come dirigente sportivo per la società Aics Novi Pallavolo.

Finora, il suo rapporto con la lettura rimane un mistero. Quali sono i generi che predilige? E, soprattutto, qual è il volume che detiene il titolo di suo “libro del cuore”? Il pubblico potrà scoprire tutti questi dettagli l’11 dicembre, nel corso dell’atteso appuntamento.

La rassegna “Il libro sul comodino” è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica e curata dal gruppo composto da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea Vignoli.