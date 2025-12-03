Ovada ha ufficialmente dichiarato aperto il Natale 2025

A Ovada il Natale 2025 è una scintillante realtà. Giusto in tempo per la Fiera di Sant’Andrea dello scorso fine settimana, la città ha tirato fuori dall’armadio le sue luminarie più sfolgoranti. Il centro storico e le zone commerciali sono ora un tripudio di luci e colori. Un grazie a chi ha maneggiato cavi e lampadine va all’associazione “Vivi Ovada” che con il sostegno del Comune ha reso il tutto un vero spettacolo.

Ma il vero “pezzo da novanta” sarà inaugurato sabato prossimo: la “Baita di Natale”. Dimenticate i soliti gazebo, qui si parla di un vero e proprio quartier generale delle feste, piantato sul sagrato della Parrocchia dell’Assunta! Pupa di Salvo, la coordinatrice degli eventi, ha spiegato che dietro a questo progetto c’è un’alleanza tra divertimento, beneficenza e socializzazione. In pratica, un Natale che non ti aspetti, ma che fa bene al cuore. Il tutto reso possibile da una cinquantina di sponsor che evidentemente credono fermamente nel potere di Babbo Natale. I fondi raccolti, ci tiene a precisare l’organizzazione, andranno a supportare la Fondazione Cigno e la Parrocchia.

Ecco le date da segnare in agenda per non perdere questo spettacolo di luci e solidarietà:

Sabato 6 dicembre: Apertura ufficiale dalle 15.30 alle 19.

Apertura ufficiale dalle 15.30 alle 19. Lunedì 8 dicembre: Dalle 15.30 alle 18.30, in combo con il “Mercatino dell’Antiquariato” della Pro Loco. (Un mix perfetto tra regali nuovi e tesori vintage!)

Dalle 15.30 alle 18.30, in combo con il della Pro Loco. (Un mix perfetto tra regali nuovi e tesori vintage!) Sabato 13 dicembre: Dalle 15.30 alle 18.30.

Dalle 15.30 alle 18.30. Domenica 14 dicembre: Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Fine settimana successivo: Stessi orari per i più affezionati.

Stessi orari per i più affezionati. Vigilia di Natale (24 dicembre): Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

E i bambini? La Baita sarà il loro paradiso. Potranno consegnare la loro letterina a una squadra di volontari improvvisati Babbo Natale, Elfi e persino Grinch.

Per chi ama l’aria frizzante e le bancarelle, c’è anche da segnare in agenda domenica 21 dicembre, quando Piazza Assunta ospiterà i “Mercatini di Natale”.

Un’ultima nota di merito: l’organizzatrice ci tiene a precisare che questa magnifica Baita è nata dalla mente di Francesco Cavanna e dalle mani d’oro dell’impresa Pesce Costruzioni. E, cosa più importante, i fondi raccolti andranno a supportare le preziose attività della Fondazione Cigno e della Parrocchia.

Insomma, Ovada è pronta a dimostrare che il Natale non è solo panettone e regali, ma anche tanta luce, solidarietà e, perché no, un pizzico di sana follia natalizia.