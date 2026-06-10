Unire il fascino intramontabile dei Beatles alla raffinatezza della musica da camera. È questa la garanzia di “Let It Be – Percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles”, il concerto-evento che si terrà venerdì 19 giugno alle 21.00 nel Parco Comunale “Ragazzi della Benedicta”. Lo spettacolo, curato dall’Associazione Gruppo da Camera “Caronte” di Brescia, sarà un vero e proprio viaggio narrativo e musicale. Sul palco, la fusione tra violino, violoncello, pianoforte e voce darà vita a una scaletta di arrangiamenti raffinati e innovativi, capaci di far dialogare le sonorità classiche con la rivoluzione pop firmata da John Lennon e Paul McCartney. «La proposta del Gruppo Caronte rappresenta un appuntamento di grande qualità artistica e culturale – sottolinea l’Assessore al Commercio – capace di coinvolgere pubblico di ogni età, grazie alla fusione tra linguaggi musicali differenti e all’universalità del repertorio dei Beatles. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata di musica e condivisione in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città».

Il concerto si inserisce all’interno della XXXV edizione di “Girovagando in Musica”, un prestigioso circuito turistico-musicale itinerante che attraversa l’Italia. La rassegna vanta numeri da capogiro: oltre 500.000 persone seguono le tappe attraverso il web e i social network, e l’iniziativa raccoglie regolarmente il plauso di riviste specializzate di primo piano come Plein Air, Bell’Italia e Touring. La serata si svolge nell’ambito del progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,

Ingresso: Libero fino a esaurimento dei posti disponibili.