A Serravalle Scrivia tre giorni di grandi eventi con “Music Vibe”

Piazza Paolo Bosio diventerà il centro della movida estiva. Prenderà il via venerdì 12 giugno la rassegna “Music Vibe”, tre serate di musica, intrattenimento e socialità pensate per inaugurare in grande stile la stagione degli eventi estivi e rilanciare il centro cittadino. Il cartellone di “Music Vibe”, vista la varietà intercetterà i gusti di un pubblico eterogeneo, con spettacoli che inizieranno sempre alle 21.00. Venerdì 12 giugno, l’apertura del weekend è affidata ai ritmi moderni e all’energia del Deejay Fontes, pronto a far ballare la piazza con le hit del momento. Sabato 13 giugno, spazio alle atmosfere calde e travolgenti della serata latina, un appuntamento interamente dedicato ai balli caraibici. Domenica 14 giugno, la chiusura della rassegna sarà nel segno della tradizione e del liscio con l’esibizione dell’orchestra “Mondo di Notte”.

Non solo musica, ma anche buona cucina: durante l’intero weekend sarà attivo il servizio di ristorazione curato direttamente dai volontari dell’Auser, garantendo un’area ristoro accogliente per tutti i partecipanti.

Il festival rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione del tessuto urbano. L’evento fa parte del progetto più ampio “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, sostenuto dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’Assessore al Commercio ha espresso grande soddisfazione per il lancio dell’iniziativa: «Con “Music Vibe” vogliamo offrire alla cittadinanza e ai visitatori tre serate di intrattenimento e condivisione, valorizzando al contempo il nostro centro urbano e le attività che vi operano. La collaborazione con Auser “Insieme per Serravalle” e le altre associazioni del territorio rappresenta un elemento fondamentale per la riuscita di iniziative capaci di creare socialità e promuovere Serravalle Scrivia come luogo vivo, accogliente e ricco di opportunità culturali».