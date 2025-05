I Cinghiali Evo brillano al Campionato Regionale: un bottino da applausi a S. Anna di Monteu Roero

Un secondo posto, tre medaglie di bronzo e quasi tutti gli atleti nella top ten: è questo l’eccellente bilancio della trasferta dei Cinghiali Evo a S. Anna di Monteu Roero, dove si è disputata una tappa del circuito XCO Piemonte, valida anche come prova unica per l’assegnazione delle ambite maglie regionali FCI Piemonte nelle categorie Esordienti e Allievi. I giovani biker hanno affrontato la gara con determinazione, cuore e gambe, dando tutto per conquistare il gradino più alto del podio ed indossare la maglia di campione regionale. Anche se la maglia è rimasta un sogno per questa volta, i risultati ottenuti confermano ancora una volta il valore, la crescita e il potenziale dei nostri atleti, oltre all’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico.

Tra gli esordienti I anno (13 anni): Lorenzo Moccagatta chiude con un ottimo 5° posto, precedendo Alessandro Balbi (7°). In gara anche Mattia Ginetti, autore di una buona prova. Per gli esordienti II anno (14 anni): splendido 3° posto per Nicolò Maglietti, mentre Davide Enrico Ghezzi sfiora il podio con un 5° posto. Presente anche Davide Giulio Semino. Nella prova femminile, bravissima Anna Mombello che conquista un brillante 2° posto. Gli allievi I anno (15 anni): Lorenzo Tassistro sale sul terzo gradino del podio, replicando il risultato di Angelica Ricchitelli, anche lei medaglia di bronzo nella categoria femminile.

Una giornata di sport e passione, che conferma I Cinghiali Evo come una delle realtà più solide e promettenti del panorama giovanile piemontese.