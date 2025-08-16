I D.O.C in concerto. “Come passa il tempo: la musica lo racconta”.

Tornano in Val Borbera con il loro nuovo concerto dal titolo: “Come passa il tempo:la musica lo racconta”, i D.O.C, (Direzione Ostinata e Contraria), per l’ormai tradizionale appuntamento “Memorial Mario Tacchella”.

Domenica 17 agosto alle 21.30 in Piazza Europa a Cantalupo Ligure, lo scorrere del tempo sarà il tema conduttore del racconto musicale, con cui i D.O.C attraverso una selezione raffinata di brani d’autore, accompagneranno il pubblico in un viaggio che racconta l’inesorabilità del tempo che passa, ma che la musica sa fermare, rendendolo eterno. Ogni canzone diventa uno specchio dell’anima, capace non solo di misurare il tempo, ma anche di azzerarlo, riportando alla mente emozioni, ricordi e frammenti di vita con la stessa intensità del primo momento. Nella scelta dei brani, il gruppo ha voluto concentrare un’esperienza emotiva profonda e condivisa, dove chi ascolta non è spettatore, ma protagonista di un percorso che intreccia memoria, sentimento e riflessione.

Come sempre per l’ingresso al concerto sarà richiesta solo un’offerta libera, e tutto il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione italiana contro leucemie – linfomi – mieloma, A.I.L. Alessandria-Asti, che si occupa da anni a finanziare la ricerca e pregevole opere connesse. Una serata da non perdere, dove la musica incontra il cuore e il tempo si ferma per una buona causa.

D.O.C.- Direzione Ostinata e contraria è un gruppo di amici appassionati impegnati da anni in progetti musicali con una missione chiara: unire la forza della musica d’autore a un impegno concreto per la solidarietà. Attraverso concerti che raccontano storie ed emozioni, sostengono da sempre cause sociali come quella dell’Associazione A.I.L.

La band dei D.O.C. è formata da: Marco Borgarelli (Basso), Maurizio Carega (Chitarra, Voce), Gianni Casarollo (Chitarra, Percussioni, Voce), Vittorio Gastaldi (Batteria), Paolo Giordano (Chitarra, Voce, Armoniche), Stefano Moressa (Tastiere, Voce), Salvatore Sanna (Chitarre, Voce), – Marcello Pernecco (Tecnico Immagini), – Dario Sanna (Tecnico Immagini).