Novi: si stacca un cornicione in via Mazzini, un ferito

Tre metri di cornicione sono precipitati dal sesto piano di un tetto all’altezza del civico 121 di via Mazzini stasera, 16 agosto,a Novi Ligure. Carabinieri e Vigili del Fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza l’area e l’edificio. Un uomo è stato soccorso e medicato da un’ambulanza per leggere escoriazioni causate dai calcinacci. La viabilità al momento è ridotta e le operazioni per la messa in sicurezza, a causa della pioggia che ostacola gli interventi, si presume dureranno tutta la notte.