Il Museo d’Arte Sacra delle Valli Borbera e Spinti situato nel Palazzo Spinola di Rocchetta ligure, si prepara a un mese di settembre ricco di appuntamenti culturali, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nel patrimonio artistico e storico del territorio. In programma, approfondimenti tematici, aperture straordinarie e visite guidate, il tutto con un occhio di riguardo alle recenti acquisizioni e alla valorizzazione del contesto locale.

Il Museo sarà protagonista delle “Giornate Europee del Patrimonio 2025″, partecipando all’iniziativa “Cultura a porte aperte”, promossa dalla Consulta ecclesiastica piemontese e dalla Fondazione CRTorino. In questo contesto, sono previste aperture straordinarie, sabato 14 settembre, dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 27 settembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15. 00 alle 19.00. In particolare, il 27 settembre, cogliendo il tema di quest’anno delle Giornate Europee del Patrimonio, “Architetture: l’arte di costruire”, alle 11.00 sarà proposta al pubblico una visita guidata a Palazzo Spinola, la splendida dimora storica seicentesca che ospita le collezioni del Museo, offrendo un’occasione unica per apprezzarne l’architettura e la storia. Il culmine delle iniziative si avrà sabato 20 settembre, quando alle 17, lo storico Palazzo Spinola, ospiterà un incontro dedicato al contesto territoriale di provenienza di due opere d’arte recentemente esposte al Museo, rimaste per lungo tempo celate al pubblico. Relatore sarà Andrea Maria Repetto, studioso e autore di numerosi testi storici, che guiderà i presenti in un viaggio affascinante nell’antico feudo ecclesiastico di Albera. L’intervento di Repetto si baserà sul suo acclamato libro “Dai Malaspina agli Spinola – L’ordinamento signorile e feudale di Val Borbera“, promettendo un approfondimento di grande interesse storico e culturale. Nella stessa giornata, il Museo aprirà le sue porte per visite guidate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, offrendo l’occasione di ammirare le collezioni e le nuove esposizioni.

L’iniziativa del 20 settembre è stata resa possibile grazie al prezioso contributo dell’Unione Montana Terre Alte e gode del patrocinio della Diocesi di Tortona e del Comune di Rocchetta Ligure. L’evento si inserisce inoltre nei progetti di valorizzazione territoriale in rete “Città e Cattedrali” e “UVA (Una Valle di Artisti)”, a testimonianza di una sinergia volta alla promozione del patrimonio locale. Per maggiori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile contattare il Museo tramite email all’indirizzo [email protected] o al numero di cellulare 3338045547. In alternativa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Beni Culturali di Tortona, Piazza Duomo 12, ai numeri 0131.816609 / 0131.816613.

Ph. Massimo Sorlino