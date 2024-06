Il Comune restituisce 70 mila euro a Eros Ramazzotti per Il Poggio.

Ammontano a 70 mila euro gli oneri di urbanizzazione che il Comune di Gavi deve restituire a Eros Ramazzotti. L’artista nel 2011 aveva acquistato nella frazione di Monterotondo Il Poggio, una cascina da decenni abbandonata. L’idea era di ristrutturarla per farla diventare un luogo di villeggiatura non lontano da Villa Sparina, proprietà dell’amico Stefano Moccagatta. Il Poggio, un tempo proprietà della famiglia del conte Bianchi, doveva essere sistemato recuperando anche i rustici, dove, secondo il permesso di costruire ottenuto da Ramazzotti nel 2010, dovevano essere ricavate delle abitazioni, oltre alla costruzione di locali pertinenziali intorno all’edificio principale. In tutti questi anni, però, nessun cantiere è stato aperto nella cascina e sin dallo scorso anno il cantante aveva chiesto la restituzione degli oneri di urbanizzazione già versati al Comune. In autunno il Consiglio comunale aveva approvato una variazione di bilancio e nelle settimane scorse i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo presso la cascina constatando l’assenza di lavori di carattere edilizio. Da qui il versamento dei 70mila euro sul conto di Eros Ramazzotti.