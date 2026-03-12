“November”: satira elettorale con Luca Barbareschi al Teatro Marenco

Il Teatro Marenco ospita mercoledì 18 marzo, nell’ambito della rassegna “Un palco, infiniti viaggi”, la commedia “November” di David Mamet. Questa satira feroce e irresistibile, diretta da Chiara Noschese, vede protagonisti Luca Barbareschi, Simone Colombari e Chiara Noschese. Lo spettacolo è una “macchina comica perfetta” dal ritmo incalzante e dall’umorismo cinico tipico di Mamet. Ambientata nel novembre delle elezioni presidenziali USA, la trama segue il presidente uscente Charles “Chuck” Smith, le cui possibilità di rielezione sono al lumicino tra calo di consensi e fondi esauriti. Abbandonato dallo staff, Chuck tenta una mossa disperata per ribaltare la campagna: il perdono pubblico di due tacchini, un gesto surreale che diventa l’ultima chance per salvare la sua carriera.

Scritta nel 2007, la commedia è un affresco esilarante di un Paese in crisi, esplorando con lucidità la corruzione, la manipolazione e la fragilità del sistema politico. Uno spettacolo che fa ridere senza sconti, offrendo al contempo un profondo spunto di riflessione sul mondo contemporaneo.