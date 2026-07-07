Appennino piemontese trail area (Apta): gli appassionati di mtb che creano sentieri

Praticano sport e creano sentieri nei boschi delle vallate dell’Appennino: sono i soci dell’associazione Apta (Appennino piemontese trail area), sodalizio che ha “debuttato” il 3 luglio a Voltaggio con il primo dei cinque appuntamenti dedicati alla mountain bike, “Mtb in notturna”: muniti di casco, luci, acqua e bici, i partecipanti hanno potuto provare l’esperienza di un’escursione dopo il tramonto, e lo stesso potranno fare venerdì 10 luglio, stavolta a Mornese, appuntamento alle 20,30 nella piazza delle scuole per un percorso “hard” che sarà ripetuto il 24 luglio. Le altre date sono il 17 luglio e il 31 luglio ancora a Voltaggio.

Francesco Sacchelli, presidente di Apta, spiega: “Ci siamo costituiti in associazione sportiva a Gavi: siamo un gruppo di amici che ha come l’obiettivo fare sport insieme ma la nostra altra attività è il trail building, cioè la creazione di percorsi. Tutto è nato alla buona, ripristinando qualche sentiero e realizzando nuove tracce nei boschi, poi abbiamo capito che dovevano confrontarci con permessi e autorizzazioni e quindi abbiamo deciso di creare l’associazione”.

Per praticare la mtb, aggiunge il presidente, “serve una rete di sentieri sviluppata, mantenuta pulita e che non sia pericolosa a causa dell’incuria. Noi abbiamo deciso di provare a sviluppare una rete in questa zona. Molti di noi partecipano a gare amatoriali o professionistiche, altri sono semplici appassionati che tutti i fine settimana si facevano o si fanno 100 km per fare mtb dove ci sono sentieri adeguati. Ci siamo detti: i posti adatti per praticare questo sport li abbiamo dietro casa, non abbiamo nulla da invidiare ad altre località, mancava la base, cioè un sentiero pulito e la volontà di mantenerlo nel tempo. Il nostro territorio ha un grande potenziale e il turismo è in crescita, per questo ci dobbiamo impegnare in questo senso”. Info: 340-0726119.