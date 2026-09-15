Il Lavagnino Film Festival riparte da Novi Ligure

Sarà il Museo dei Campionissimi a ospitare il debutto della 26ª edizione dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema”. Il sipario si alzerà il 19 settembre alle 21 con una serata-evento dedicata a una delle figure più iconiche del panorama musicale e cinematografico mondiale: “Ennio Morricone. Il Genio, l’Uomo, il Padre!”. Al centro dell’appuntamento ci sarà il racconto intimo e inedito di Marco Morricone, primogenito del Maestro, che dagli anni Novanta ne ha affiancato da vicino l’attività concertistica sui palcoscenici internazionali. Intervistato dal critico cinematografico Roberto Lasagna, direttore artistico del Festival Adelio Ferrero, Marco Morricone traccerà il profilo artistico e privato del padre, svelandone aneddoti e retroscena attraverso memorie e contributi filmati. Nel corso dell’evento, a lui verrà inoltre conferito il prestigioso Lavagnino Cultura Award 2026.

La componente musicale vedrà protagonisti i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, che eseguiranno alcuni dei temi più celebri composti da Morricone: da C’era una volta in America a Per un pugno di dollari, passando per Nuovo Cinema Paradiso e Mission. «In un contenitore di Cinema qual è il nostro Festival, svelare e sviscerare i segreti del suo processo creativo e l’animo umano nascosto dietro ai suoi più grandi capolavori filmici è di grande importanza strategica: è svelare l’artigianato dietro il genio», ha sottolineato la direzione artistica a nome dell’Orchestra Classica di Alessandria.

La rassegna è resa possibile dalla collaborazione con il Comune di Novi Ligure, il Museo dei Campionissimi e dal sostegno della Fondazione CRAL di Alessandria, della Fondazione CRT di Torino e di numerosi sponsor locali. L’ingresso alla serata inaugurale sarà a offerta libera, gestita dal Rotary Club Gavi Libarna, con il ricavato interamente destinato a progetti di diagnosi precoce in ambito senologico e urologico.