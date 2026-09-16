Voltaggio riscopre la sua storia con il restauro delle “Memorie del convento”

L’associazione L’Arcangelo lo definisce “un eccezionale recupero storico”. Si tratta del restauro del manoscritto “Memorie del convento di Voltaggio”, documento conservato presso l’Archivio Provinciale dei Cappuccini a Genova. “Rappresenta – sostengono dall’associazione – una testimonianza fondamentale per comprendere la vita religiosa, sociale e culturale del convento e del territorio circostante nel corso dei secoli. Il delicato intervento di recupero è stato realizzato dal Laboratorio delle Scuole Pie di Genova, grazie al fondamentale stanziamento dei fondi del 5×1000 devoluto a L’Arcangelo e alla generosa donazione del Rotary Club Genova Nord”.

Il restauro sarà illustrato domenica 20 settembre, alle 17,15, l’Oratorio di Sant’Antonio Abate, dall’associazione in collaborazione con il Museo Cappuccini Genova – Archivio Provinciale.

I dettagli degli studi e le complesse fasi del recupero del testo verranno illustrati da Elisabetta Ghezzi, consulente storico-artistico L’Arcangelo; Simonetta Ottani, archivista Frati Cappuccini Genova; Emanuela Spera, restauratrice Laboratorio delle Scuole Pie Genova. “Il loro prezioso intervento – aggiungono da L’Arcangelo – permetterà al pubblico di scoprire i segreti custoditi tra le pagine del manoscritto e le tecniche scientifiche utilizzate per salvaguardarlo”.

L’evento sarà preceduto, alle 16, dalla tradizionale Messa del Padre Santo, che sarà celebrata da un frate cappuccino: “Un momento di forte devozione religiosa, profondamente legato allo spirito francescano e all’identità del territorio”.

“L’evento – spiegano ancora dall’associazione – conclude e impreziosisce il ricco calendario di appuntamenti culturali estivi, promossi dalla nostra associazione, che hanno animato il piccolo borgo. Tutta la nostra attività, svolta in costante e sinergica collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Voltaggio e il Museo Cappuccini Genova , è supportata dal decisivo e fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’iniziativa ha visto inoltre il coinvolgimento della Confraternita di Santa Maria in Portico e della Biblioteca Civica di Voltaggio”.

Domenica l’ingresso all’evento sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza, ai giornalisti e agli appassionati di storia del territorio.