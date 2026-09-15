Arquata Scrivia. La Festa dello Sport diventa il “Festival delle Abilità”

Una comunità inclusiva non chiede a tutti di essere uguali, ma assicura a ciascuno lo spazio per esprimersi. Con questo spirito la storica Festa dello Sport di Arquata Scrivia cambia pelle e prospettiva: sabato 19 settembre, dalle 9 alle 18 nella zona Le Vaie, debutta ufficialmente il “Festival delle Abilità”. Il principio ispiratore dell’iniziativa, formalizzata dagli atti comunali nei giorni scorsi, è chiaro: mettere la persona al centro superando il concetto tradizionale di prestazione. Lo sport resterà protagonista grazie alla partecipazione delle associazioni del territorio, ma dividerà la scena con laboratori creativi, musica, canto, pittura, corsi di lingue e spazi dedicati al volontariato. L’obiettivo è trasformare il tempo libero in un’occasione accessibile di scoperta del proprio talento. Uno sguardo attento sarà riservato alle realtà che lavorano quotidianamente accanto alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari, per garantire che l’integrazione non sia solo un principio astratto ma un’esperienza concreta. “Affinché nessuno resti in panchina”, come recita lo slogan della manifestazione, le attività saranno aperte a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche o motorie.

A completare la manifestazione, lo spazio di dialogo “La persona al centro”: un momento orizzontale, privo di cattedre e formalismi accademici. Non parleranno esperti, ma i protagonisti della vita quotidiana: genitori, docenti, allenatori e volontari. Attraverso testimonianze dirette e buone pratiche già sperimentate sul campo, la comunità condividerà soluzioni concrete per favorire autonomia, crescita e percorsi educativi condivisi.

Un’intera giornata per mettersi alla prova, confrontarsi e valorizzare le peculiarità di ciascuno.