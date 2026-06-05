Un’edizione del Mercato contadino ancora più ricca quella in programma domenica, 7 giugno, a Gavi. La manifestazione, nella veste attuale, compie infatti un anno. Dal mattino, in via Mameli, come sempre tante bancarelle di prodotti agricoli locali nonché artigianali. Si potranno acquistare, come ogni prima domenica del mese, ortaggi, vini, uova, miele, frutta e molto altro.

Inoltre, la pro loco e il circolo Val Lemme di Legambiente hanno chiamato i Suonatori delle Quattro Provincie, che proporranno le loro musiche tradizionali. I volontari della pro loco prepareranno il risotto, da degustare a offerta libera e il ricavato sarà destinato ai futuri progetti legati al Mercato contadino. Saranno anche distribuite le piantine di zucca in vista della Fiera della Zucca del 27 settembre a Parodi Ligure, organizzata da Legambiente. In programma, infine, un piccolo rinfresco organizzato insieme al Comune.

Mario Bavastro (Legambiente Val Lemme) dice: “Il Mercato contadino di Gavi nacque 19 anni fa da un’idea di Anna Rivera, con la collaborazione del nostro circolo, all’epoca guidato da Mario Lombardini. La ripresa, dopo quasi vent’anni, di questa manifestazione a partire dal 2025, è stata davvero una buona notizia per il territorio”.