Il nuovo ponte sul Neirone sarà aperto al traffico solo in autunno

La fine dei lavori del nuovo ponte sulla strada 162 slitta all’autunno. Lo fa sapere la Provincia. La costruzione del viadotto sul Neirone è stata ostacolata dalle numerose piene del corso d’acqua, in particolare quelle dello scorso inverno, per cui serviranno altri mesi prima di riavere la strada provinciale tra Gavi e Monterotondo aperta al traffico.

Il cantiere è stato affidato dalla Provincia all’impresa Demetra Lavori di Caltanissetta per realizzare il ponte che andrà a sostituire quello esistente, di poco a valle, aperto a una carreggiata dopo un cedimento e soggetto alle piene del Neirone. Proprio per evitare questo problema la Regione aveva imposto la costruzione di sua rampe di accesso al nuovo viadotto, già costruite. Nelle settimane scorse è stato posato il manufatto in metallo.

L’opera nel complesso costerà 1,4 milioni di euro, il triplo di quanto previsto inizialmente soprattutto per la costruzione delle rampe. Da quanto è in vigore il divieto di transito sul Neirone il traffico tra Gavi e Monterotondo è deviato sulla strada comunale della Lungarola, molto stretta, oppure verso Serravalle.