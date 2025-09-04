Festival Settimane Musicali: il Quartetto Dont incanta il Castello di San Cristoforo

Settembre è tempo di vendemmia e il Festival Settimane Musicali Internazionali lo celebra unendo la tradizione contadina all’incanto della musica. Sabato 6 settembre, alle 21.00, la rassegna approda nella suggestiva Sala del Torchio del Castello di San Cristoforo. L’evento, intitolato “Sacro e profano”, vedrà protagonista il Quartetto Dont, un talentuoso ensemble di sole musiciste che si esibirà con un quartetto di violini. Le quattro musiciste – Federica Tarturo, Delia De Luca Picione, Rosa Bolognese e Buna Benedetta Tirelli – porteranno in scena un repertorio che spazia da brani di ispirazione liturgica di Luigi Forio e Arvö Part a composizioni più laiche, come i celebri Pianeti di Gustav Holst e la Suite di Giovanni Sollima.

La location non è stata scelta a caso. Per il decimo anno consecutivo, il Festival torna nel Castello di San Cristoforo, un “Luogo del Cuore” del FAI. La Sala del Torchio, parte del complesso risalente al XIV secolo, offre un’atmosfera unica, perfetta per l’insolita combinazione sonora che il Quartetto Dont è pronto a offrire.

La serata riserverà anche una sorpresa: nell’ambito del progetto PrimaVox, che promuove compositori under 40, verrà eseguita in prima assoluta l’opera “Transmutatio” del giovane compositore alessandrino Paolo Ghiglione.

L’appuntamento è un’occasione imperdibile per ascoltare sonorità nuove e lasciarsi trasportare da atmosfere coinvolgenti, il tutto in una cornice storica d’eccezione.

Il Festival, che devolve le offerte raccolte alla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT), è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, oltre a numerosi altri sponsor e patrocini.