Era ricercato per diversi furti in abitazione commessi dal 2021 nel basso alessandrino. Un mandato d’arresto dell’autorità giudiziaria pendeva su di lui: due anni da scontare per furto aggravato. L’interessato, un 33enne, aveva deciso di spostarsi in provincia di Milano per sfuggire all’arresto, ma la fuga è durata poco: i Carabinieri novesi sono riusciti a individuarlo e arrestarlo. Il momento decisivo, la scorsa notte, quando una pattuglia lo nota nei pressi di una zona rurale fra Novi Ligure e Pozzolo Formigaro. I Carabinieri lo raggiungono e lo controllano. Non ha documenti ma gli accertamenti permettono comunque di identificarlo. Accompagnato in caserma, viene sottoposto a fotosegnalamento, a seguito del quale arriva la conferma degli innumerevoli precedenti penali e di polizia per furto, prevalentemente commessi in Piemonte e Lombardia, del possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e della condanna da scontare emessa dal Tribunale di Alessandria.

L’ordine di carcerazione viene eseguito immediatamente. L’uomo viene arrestato e condotto in carcere, in Alessandria, dove dovrà scontare due anni di reclusione.

L’arresto del 33enne fa seguito allo stesso provvedimento adottato dai Carabinieri novesi nell’ultimo periodo di ferie estive, quando sono stati arrestati altri due topi d’appartamento.