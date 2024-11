Gli addetti della 5 Valli in sciopero. L’astensione dal lavoro dei dipendenti della società gestore della raccolta rifiuti tra Val Curone, Val Borbera e Arquata Scrivia, si terrà lunedì 11 novembre per tutta la giornata. I sindacati FP CGIL e UILTrasporti ricordano che l’astensione dal lavoro è indetta, tra l’altro, per il mancato rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle intese stabilite presso la Prefettura di Alessandria il 3 settembre scorso, oltre al mancato pagamento del Premio di Risultato 2023 e in particolare per il pagamento degli stipendi a rischio.