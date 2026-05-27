Il ponte di Borgonuovo da restaurare: resterà chiuso per 4-5 mesi

Chiusura da ieri, 26 maggio, a Gavi ponte di Borgonuvo, a Gavi, lungo la strada provinciale 170 Gavi-Ovada. L’ordinanza della Provincia, emanata solamente il giorno prima, prevede lo stop al traffico “fino alla fine dei lavori”, che in questo caso riguardano solo la rimozione delle tubazioni di gas, acqua e altro staffate sul ponte, da posizionare sul piano viabile del viadotto, attività eseguite dai gestori delle singole utenze.

Da luglio partirà il cantiere vero e proprio, affidato dalla Provincia alla Caruso Costruzioni di Milano per una spesa di mezzo milione di euro, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ponte sarà restaurato e messo in sicurezza, in particolare le arcate in pietra, gli sbalzi in cemento i cordoli, oltre alle ringhiere. Interventi decisi dopo i sondaggi geognostici eseguiti nel 2023.

In totale, il ponte resterà chiuso per 4-5 mesi, durante i quali tutto il traffico da Parodi e Bosio dovrà transitare sul guado tra le provinciali 170 e 160. La stagione estiva dovrebbe scongiurare le piene del Lemme e quindi la chiusura del guado, altrimenti per la viabilità in Val Lemme ci sarebbero grosse difficoltà.

Sempre a proposito del guado, il 4 giugno scade il termine per la presentazione delle offerte per la costruzione del nuovo ponte, gara pubblicata dalla Provincia.