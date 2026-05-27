La Gavi Family Run si conferma un evento straordinario, capace di unire sport, solidarietà e territorio. Un vero e proprio “fiume verde” di oltre 360 persone ha riempito le vie del paese nella serata di venerdì 22 maggio, trasformando la manifestazione in una grande festa della generosità.

Grazie al cuore grande di tutti i partecipanti, dei soci e degli sponsor, è stato raggiunto un risultato immenso: una raccolta fondi che ha superato i 2.000 euro. Questa cifra permetterà al Lions Club Gavi e Colline del Gavi di procedere con l’acquisto e la donazione di un defibrillatore destinato al Circolo Parrocchiale di Gavi, un presidio salvavita fondamentale per la sicurezza di tutta la popolazione.

Il Presidente del Club, Carlo Massa, ha espresso profonda gratitudine al termine dell’evento: “Vedere le vie di Gavi riempirsi di così tanti sorrisi e di un entusiasmo contagioso è stata l’emozione più grande. Superare la soglia dei 2.000 euro ci permette di concretizzare subito il nostro obiettivo. Un grazie immenso va a tutti i soci che hanno ‘sudato’ lungo il percorso o che si sono rimboccati le maniche per gestire la manifestazione: senza questo spirito di squadra nulla sarebbe stato possibile.”

Il successo della manifestazione è stato il frutto di una sinergia corale. Il Lions Club Gavi e Colline del Gavi intende ringraziare sentitamente per il supporto logistico e

l’assistenza fondamentale lungo tutto il percorso la Croce Rossa di Gavi per l’imprescindibile presidio sanitario; la Protezione Civile per il coordinamento della sicurezza e della viabilità;

l’Amministrazione Comunale di Gavi per la collaborazione e il patrocinio.

L’appuntamento è rinnovato per la prossima edizione.

Lions Club Gavi e Colline del Gavi