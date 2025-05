E’ Mario Pastore il vigile del fuoco che ieri, 9 maggio, ha ricevuto a Gavi, nel teatro civico, il Premio Gastaldo, promosso dal Lions Club Gavi e Colline del Gavi insieme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria. L’obiettivo è premiare “coloro che si rendano protagonisti di gesti connotati da carattere di eroismo come gli appartenenti ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, alla Protezione Civile e agli altri apparati dello Stato deputati alla salvaguardia della salute, della libertà del cittadino e dei diritti di giustizia sociale”. Un premio dedicato alla memoria di Matteo Gastaldo, morto il 5 novembre 2019 insieme ai colleghi Marco Triches e Antonino Candido nella strage di Quargnento.

Pastore, 64 anni, è entrato il servizio nel nei vigili del fuoco più di 40 anni fa, nel 1983, ed è stato premiato per il suo grande impegno nel corpo a favore della comunità. Nella sua lunga carriera gli sono stati riconosciuti elogi ed encomi, per esempio per il suo operato a Serravalle Scrivia, nel maggio del 2008, lungo l’autostrada A7 durante un incidente e nel 2009 ad Alessandria durante un incendio nell’ospedale civile. Pastore ieri è stato premiato da Elena Gastaldo, figlia di Matteo. Alla cerimonia di ieri hanno preso parte anche gli alunni dell’Istituto comprensivo De Simoni di Gavi