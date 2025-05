Il 9 maggio il Lions Club Gavi e Colline del Gavi consegnerà il riconoscimento al merito “Premio Gastaldo” a un vigile del fuoco.

Era la notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019, ricordano dal club, quando nella notte un’esplosione devastò un capannone a Quargnento: sul posto intervennero immediatamente le squadre dei Vigili del Fuoco. Tre di loro, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, cittadino di Gavi, persero la vita perché al primo scoppio ne seguì un secondo, devastante, mentre loro erano al lavoro.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria e il Lions Club Gavi e Colline del Gavi hanno sottoscritto un protocollo per il riconoscimento al merito denominato per l’appunto Premio Gastaldo a favore di “coloro che si rendano protagonisti di gesti connotati da carattere di eroismo come gli appartenenti ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, alla Protezione Civile e agli altri apparati dello Stato deputati alla salvaguardia della salute, della libertà del cittadino e dei diritti di giustizia sociale”.

Per l’anno 2024/2025 l’assegnatario del premio è stato individuato in un agente del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria che, nel compimento del servizio, ha compiuto molteplici azioni di importante valore civile ed eroico.

La cerimonia di premiazione si terrà in presenza del Prefetto e del Questore di Alessandria, delle autorità locali, del Comando dell’ Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Alessandria e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con la partecipazione degli allievi dell’Istituto comprensivo De Simoni di Gavi venerdì 9 maggio dalle 10,30 nel Teatro Civico di Gavi.