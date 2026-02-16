Presso il ponte della Castagna, a Borghetto Borbera, chiuso al traffico dalla scorsa settimana per cedimento parziale, ieri, 15 febbraio, si è tenuto un sopralluogo per valutare la situazione. Erano presenti amministratori di tutti i Comuni della Val Borbera, per la Regione l’assessore Enrico Bussalino e per la Provincia Giacomo Perocchio e i rappresentanti di molte associazioni locali.

L’incontro è stato proficuo e costruttivo in quanto tutti i convenuti hanno concordato di dover risolvere la problematica, ripristinando al più presto la transitabilità del ponte, poiché la viabilità sulla strada 140 attraverso le Strette è estremamente importante per il buon funzionamento dei servizi di ogni genere e per i valligiani studenti e lavoratori che a vario titolo devono recarsi quotidianamente a fondo valle e fare ritorno. Confermata la chiusura per 14 giorni per consentire la demolizione della parte in muratura del ponte, in parte crollata.

Gianni Torchia