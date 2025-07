Aperitivo in musica alla Soms di Novi Ligure con due star del rock-blues

Paolo Bonfanti in duo con Nicola Bruno con il loro Psychedelic bues, accompagneranno l’AperiSoms, organizzato nella sede di via Cavanna. L’appuntamento è per domani, mercoledì 9 luglio dalle 19.30, quando ascoltando la musica si potranno sorseggiare i drink di Christofer Rovella e degustare Grill & Beer di St George Pub.

Paolo Bonfanti, considerato tra i migliori chitarristi e cantanti rock-blues in Italia e in Europa, dal 1985 al 1990, è stato frontman dei Big Fat Mama, uno dei più importanti gruppi della scena rock-blues italiana, Ha suonato con musicisti inglesi ed americani (tra i quali Dick Heckstall-Smith, Mickey Waller, Roy Rogers, John Popper) e con alcuni tra i migliori strumentisti italiani (Beppe Gambetta, Fabio Treves). Dal 2003 è in Slow Feet, supergruppo italiano di cui fanno parte Franz Di Cioccio e Lucio Fabbri della P.F.M., rispettivamente alla batteria ed a violino e tastiere ed il fotografo/bassista Reinhold Kohl. Nel 2007 esce il cd “Elephant Memory”. Dal 2022 fa parte di Fabbri & Friends, gruppo ideato da Lucio Fabbri insieme con alcuni dei più importanti session men italiani (Massimo Germini, Antonio Petruzzelli e Roberto Gualdi). Nicola Bruno è un apprezzato bassista italiano di grande esperienza e ha collaborato con numerosi artisti di rilievo. Trai nomi più noti con cui ha suonato figurano Biagio Antonacci, Fausto Leali, Gianluca Grignani, La Rosa Tatuata, Daniele Ronda, Fabio Treves. Oltre alla attività concertistica Bruno è anche molto conosciuto in zona grazie alla sua attività come docente presso la scuola di musica A.Rebora di Ovada ed il Music Island di Tortona.

Come sempre, ingresso libero