“In arrivo 200mila euro per la sede della Croce Rossa di Gavi”

La sede della Croce rossa di Gavi sarà ristrutturata. Lo ha annunciato sabato 29 novembre il sindaco, Carlo Massa, durante la cerimonia di inaugurazione dell’HUB Lions di Gavi, la struttura realizzata proprio accanto alla sede della Cri, in via Bosio, nella quale, grazie ai fondi raccolti dai volontari del Lions Club Gavi e Colline del Gavi, verranno distribuiti farmaci di fascia C agli indigenti e organizzate campagne di prevenzione su malattie come il diabete. Una sede fissa per i servizi che solitamente il club organizza sul territorio, allestita, come ha ricordato la presidente dei Lions gaviese, Donatella Gennaro, “per dare un servizio alle persone. Ci sono voluti un po’ di anni per la raccolta fondi ma grazie all’impegno di tutto il club siamo arrivati a questo risultato frutto del lavoro di squadra”. All’interno dell’hub opereranno medici e volontari del club.

Massa ha sottolineato che la struttura è stata allestita grazie all’impegno dei Lions, del Comune e della Croce Rossa, che ha dato un suo contributo, “per dare alle persone non solo di Gavi ma di tutta la Val Lemme assistenza medica e socio sanitaria”. Ha quindi annunciato che l’amministrazione comunale “accantonerà nel prossimo bilancio 200mila euro per riqualificare la sede della Croce Rossa”.