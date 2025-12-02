L’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure ha conseguito per il primo e il terzo trimestre (Q1 e Q3) del 2025 la prestigiosa classificazione Diamante nell’ambito del programma internazionale ESO-Angels Awards. Questo riconoscimento attesta la qualità del lavoro svolto dalla struttura nel migliorare la gestione del paziente con ictus acuto, una delle principali cause di morte e disabilità a livello globale. L’Ospedale San Giacomo, che aveva già ottenuto il premio nel 2022, ha dimostrato di aver raggiunto e mantenuto gli standard più elevati di qualità internazionali nel percorso di cura. Il premio, infatti, è assegnato in base a indicatori cruciali come la riduzione del “Tempo Door-to-Needle” – che misura la rapidità di inizio della terapia riperfusiva – e un alto tasso di trattamenti salvavita.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal team multidisciplinare. La Dottoressa Eugenia Rota, direttore della S.C. di Neurologia di Novi Ligure/Tortona, e il Dottor Gian Luca Bruzzone, responsabile della Struttura Semplice Stroke Unit di Novi Ligure, hanno sottolineato: «Dietro ai numeri che ci hanno permesso di raggiungere questo premio ci sono i pazienti. Questo straordinario esito è stato reso possibile grazie a una esemplare collaborazione multidisciplinare che ha visto l’impegno incrociato e fondamentale di diverse unità operative».

Il traguardo Diamante è il frutto del contributo sinergico e coordinato di DEA – Pronto Soccorso (Dottoressa Roberta Virtuani), Radiologia (Dottor Roberto Pastorino), Cardiologia (Dottoressa Maria Elena Rovere) e S.C. Neurologia, oltre alla gestione medico-infermieristica della Stroke Unit, coordinata da Claudia Debenedetti.

La Direzione Strategica dell’ASL AL ha espresso profondo orgoglio per l’obiettivo raggiunto. Il Direttore Generale Asl AL, Francesco Marchitelli, ha dichiarato: «Questo riconoscimento è la prova tangibile dell’eccellenza che la nostra Azienda persegue e della qualità dei servizi sanitari offerti al territorio. Il successo è il risultato di un modello organizzativo efficace e dell’impegno costante, soprattutto del team multidisciplinare coinvolto nel percorso ictus, che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra offerta sanitaria».

Il premio, infine, testimonia l’efficienza della gestione della Stroke Unit di Novi Ligure, che garantisce un outcome migliore in termini di disabilità residua e di sopravvivenza anche ai pazienti affetti da altre patologie cerebrovascolari, come emorragie e trombosi venose cerebrali.