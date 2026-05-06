La Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino italiano di 27 anni sorpreso nella propria abitazione nel capoluogo provinciale con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Gli agenti, nell’ambito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati, circa 11 kg di Hashish, già suddivisi in involucri del peso di circa 100 grammi e pronti, quindi, per essere distribuiti sul mercato. Diverse decine di migliaia di euro, al dettaglio, il valore dello stupefacente sequestrato.