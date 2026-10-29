Incendio della pineta: dalla Regione fondi a Mornese e Casaleggio Boiro

30mila euro dalla Regione a favore di Mornese e Casaleggio Boiro per fronteggiare le conseguenze del maxi incendio della scorsa estate.

In totale, Torino ha stanziato 3,3 milioni di euro euro per i primi interventi urgenti legati all’eccezionale siccità e agli incendi boschivi che hanno colpito il territorio tra giugno e agosto 2026. “Con un’ordinanza del presidente Cirio – spiegano dalla Regione – viene approvato il primo stralcio del piano degli interventi, nell’ambito delle risorse già stanziate per fronteggiare l’emergenza. Una misura che unisce finanziamenti, strumenti amministrativi straordinari e procedure semplificate per consentire agli enti locali di intervenire con maggiore rapidità”.

“Grazie alla legge regionale che ha riconosciuto la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza regionale, senza attendere le procedure nazionali, oggi riusciamo a mettere a disposizione dei territori oltre 3,3 milioni di euro per gli interventi urgenti che gli enti locali possono utilizzare con procedure semplificate e velocizzate rispetto al passato – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche e alla Protezione civile Marco Gabusi –. La priorità è garantire la sicurezza delle comunità, ripristinare le infrastrutture danneggiate e consentire ai Comuni di realizzare le opere necessarie senza rallentamenti. Gli eventi dell’estate hanno dimostrato quanto sia importante poter contare su una Protezione civile pronta a intervenire e su amministrazioni capaci di dare risposte tempestive. Con questo primo piano trasformiamo le risorse stanziate in interventi concreti e accompagniamo i territori nel percorso di superamento dell’emergenza”.

Il piano comprende 3 milioni di euro destinati a coprire i costi straordinari sostenuti per l’impiego della flotta elicotteristica regionale antincendi boschivi e oltre 300.000 euro per quattro interventi infrastrutturali nelle province di Alessandria e Vercelli.

In particolare, sono previsti 14.030 euro al Comune di Casaleggio Boiro 18.300 euro a Mornese per lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità.

“Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco, agli operatori dell’antincendio boschivo, ai volontari della Protezione civile e a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta per fronteggiare l’emergenza. Il loro impegno, la loro professionalità e la capacità di operare insieme rappresentano un patrimonio fondamentale per la sicurezza del Piemonte. Come Regione continueremo a sostenere e rafforzare questo sistema, perché proteggere il territorio significa prima di tutto proteggere le nostre comunità”, concludono Cirio e Gabusi.