Nella legge finanziaria ci saranno “le risorse per il caro materiali delle opere pubbliche”, quindi anche per il Terzo valico. Parola del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ieri a Genova, durante gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, è stato detto che l’avanzamento della Genova-Tortona sarebbe al 97,6% e che “l’obiettivo è chiudere a cavallo tra fine 2027 e inizio 2028”.

La situazione di fermo nei cantieri di Radimero e Val Lemme dovrebbe quindi sbloccarsi, secondo l’esponente della Lega, partito che negli ultimi anni ha sempre promosso tutti gli ulteriori stanziamenti per il Terzo valico, compresi i 2,2 miliardi ulteriori dal 2023 in poi.

La cassa integrazione per 336 lavoratori nei due cantieri, oltre al licenziamento di altri 16 addetti, è dovuta al contenzioso tra il Cociv e Rfi, con il primo che chiede altri miliardi di euro mentre la seconda sostiene di averli già pagati. A giorni si vedrà se le parole del ministro soddisferanno Webuild, socio di maggioranza del Cociv, che la scorsa estate aveva richiesto tra 2 e 3 miliardi solo per il Terzo valico. Salvini a Genova non ha parlato di cifre.