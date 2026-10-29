Saranno sostituite le piante di piazza Bertelli, di fronte al municipio di Arquata Scrivia.

Con l’approvazione della variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta dal Consiglio comunale, parte dell’avanzo del bilancio, 70 mila euro, sarà utilizzata per interventi sul verde della piazza. “Molte piante – ha spiegato il sindaco Alberto Basso – sono seccate o sono anche cadute. Verranno quindi rimosse anche quelle ancora in piedi e verrà rifatta tutta la corona della piazza in maniera simmetrica”. Gli alberi esistenti, piantati negli anni ’50 del ‘900, creano inoltre problemi, a causa dei rami, alle finestre delle abitazioni che si affacciano sulla piazza.

I nuovi alberi, è stato detto in Consiglio comunale, saranno di origine locale e avranno una forma piramidale per eliminare questo problema e saranno di media dimensione.

L’ultimo intervento sulla piazza al centro del paese risale al 2012 quando venne riqualificata la pavimentazione con una spesa di circa 300mila euro.