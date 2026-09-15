“Servizio idrico regolare, attivati controlli precauzionali”. Gestione Acqua rassicura sulla situazione degli acquedotti che si alimentano a valle del punto dell’autostrada A7, a Serravalle Scrivia, dove ieri, 14 settembre, un camion si è rovesciato perdendo parte del suo carico nello Scrivia. Si è trattato di alcune latte di vernice finite sulla carreggiata del ponte autostradale.

I Vigili del Fuoco hanno posizionato due barriere nel torrente, in via precauzionale, per intercettare eventuali sostanze che potessero raggiungere il corso d’acqua. Secondo le informazioni attualmente disponibili, sostiene Gestione Acqua, “qualora una parte del materiale fosse entrata in contatto con il torrente, si tratterebbe comunque di quantitativi estremamente limitati”. La società sostiene di avere “immediatamente avviato controlli presso le opere di presa, i pozzi e gli impianti presenti nella zona, situati a circa 5 chilometri dal luogo dell’incidente. Al momento non risultano problemi per l’acqua distribuita nelle abitazioni e il servizio acquedottistico prosegue regolarmente.