Arquata sale in sella: una giornata tra mobilità, cultura e il nuovo Biciplan

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, sabato 19 settembre il borgo ospita escursioni su due ruote e l'incontro pubblico sul futuro della viabilità urbana. L’evento è dedicato alla memoria di Domenico Ponta.

Dalla tutela dell’ambiente alla riscoperta delle radici storiche, passando per una visione rinnovata della viabilità urbana. In occasione della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2026), il Comune di Arquata Scrivia – in ssinergia con la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) – lancia un ricco cartellone di iniziative sotto il motto “Arquata pedala verso il futuro”. L’appuntamento clou è fissato per sabato 19 settembre, con una giornata interamente a partecipazione libera e gratuita che unisce sport, divulgazione e partecipazione civica. L’intera manifestazione sarà inoltre un momento di commosso omaggio alla memoria di Domenico Ponta, figura ricordata con affetto per essere stata tra i più convinti promotori e sostenitori di questa visione ciclabile. Il cuore programmatico della giornata scatterà alle 15.00 al Palazzo Comunale, dove si terrà la presentazione pubblica del nuovo Biciplan. Un passaggio strategico per ridisegnare la rete ciclabile e pedonale del paese. Per chi volesse approfondire i dettagli tecnici, i progetti e le linee guida, i pannelli espositivi rimarranno liberamente consultabili nell’atrio del municipio per tutta la durata della settimana tematica, fino al 22 settembre.

«La Settimana Europea della Mobilità rappresenta per Arquata Scrivia un’occasione straordinaria per riflettere sul modello di sviluppo che vogliamo dare al nostro territorio», ha sottolineato il Sindaco Alberto Basso. «Con l’adesione alla manifestazione e la presentazione ufficiale del Biciplan facciamo un passo concreto verso una città più moderna, sicura e a misura di cittadino. Vogliamo che la bicicletta non sia solo uno strumento di svago, ma una reale alternativa quotidiana per gli spostamenti. Questo evento, che unisce le pedalate con la riscoperta della nostra storia locale, dimostra come la sostenibilità possa diventare un volano di benessere e coesione per l’intera comunità».

Accanto al momento istituzionale, spazio a due itinerari su due ruote pensati per pubblici differenti:

Ore 9:15 – “I due anelli di Arquata” (Mountain Bike): Il ritrovo mattutino è fissato presso la stazione ferroviaria per gli amanti del fuoristrada. Si tratta di un anello cicloescursionistico di circa 20 km con 551 metri di dislivello positivo (classificato MC/MC+), riservato a MTB ed E-MTB (con casco obbligatorio), ideale per immergersi nei percorsi naturalistici attorno al borgo.

Il ritrovo mattutino è fissato presso la stazione ferroviaria per gli amanti del fuoristrada. Si tratta di un anello cicloescursionistico di circa 20 km con 551 metri di dislivello positivo (classificato MC/MC+), riservato a MTB ed E-MTB (con casco obbligatorio), ideale per immergersi nei percorsi naturalistici attorno al borgo. Ore 16:30 – Pedalata Storico-Culturale: Nel pomeriggio, con partenza da Piazza Bertelli, il ritmo rallenta per fare spazio a famiglie, bambini e curiosi. Un facile percorso pianeggiante di circa 5 km (+40 metri di dislivello) arricchito da visite guidate ai simboli storici e artistici del paese: la Chiesa di Sant’Antonio, il suggestivo Cimitero Militare Britannico, la Torre di Arquata e la caratteristica Casa Gotica.

La partecipazione a tutte le attività in programma è gratuita e senza obbligo di iscrizione preventiva (i minori dovranno essere accompagnati da un adulto). Inoltre, a tutti coloro che prenderanno parte alle iniziative del pomeriggio verrà regalato un gilet catarifrangente ad alta visibilità griffato FIAB. Per maggiori dettagli e aggiornamenti sul programma è possibile consultare la pagina dedicata su Andiamo in Bici.