5 milioni di euro (2 nel 2025 e 3 nel 2026) per finanziare la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione dell’abitato di Gavi. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è il primo firmatario dell’emendamento che ne faceva richiesta, e dopo l’approvazione dell’ordine del giorno alla Camera di venerdì pomeriggio esprime grande soddisfazione: “La Lega ha sostenuto con convinzione la richiesta del Comune di Gavi e della Provincia, che sarà il destinatario diretto del contributo. Gavi è la capitale e il cuore della Val Lemme, fortemente interessata dalla viabilità legata al terzo valico, e area strategica per lo sviluppo turistico ed economico del territorio alessandrino e piemontese”.

Un immediato commento positivo arriva da Enrico Bussalino, assessore a Enti Locali, Logistica e Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte, e fino a metà 2024 presidente leghista della Provincia di Alessandria: “L’ordine del giorno che assegna 5 milioni di euro alla Provincia per Gavi rappresenta un’azione concreta che conferma l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per il bene comune. Il Comune di Gavi, con il suo continuo sviluppo economico e la crescente attrattività turistica, si sta consolidando come una meta di grande richiamo, soprattutto per i visitatori stranieri. La nuova circonvallazione sarà un’opera strategica per valorizzare ulteriormente il territorio, migliorandone la viabilità e la fruibilità sia per i residenti che per i turisti. Desidero ringraziare l’onorevole Riccardo Molinari per il suo impegno costante a favore del nostro territorio”.

Il sindaco di Gavi, Carlo Massa, esprime tutto il suo apprezzamento per l’importante finanziamento inserito nella legge di Bilancio: “Per il nostro comune si tratta di un passo in avanti decisivo, destinato a cambiare il volto di Gavi, e a ridare fiato al commercio, al turismo, alla nostra economia di territorio. Questi 5 milioni di euro, che tramite la Provincia di Alessandria arriveranno a Gavi, ci consentiranno di mettere a punto il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione, primo passo ufficiale per procedere poi nella realizzazione dell’opera. Gavi e tutto il nostro territorio ringraziano di cuore l’on. Riccardo Molinari per il suo costante impegno, e l’attenzione che riserva al nostro territorio”.