L’ufficio postale di Serravalle Scrivia resterà chiuso fino al 10 gennaio

Lo ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco Biagioni. Servono 10 giorni in più per i lavori di ristrutturazione.

In ritardo la riapertura dell’ufficio postale di Serravalle Scrivia. A ottobre erano iniziati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, dedicato ai 7 mila Comuni con meno di 15mila abitanti per dare nuovi servizi ai cittadini. La chiusura era stata indicata da Poste italiane fino al 31 dicembre ma nella seduta del Consiglio comunale di ieri, 19 dicembre, il sindaco Luca Biagioni ha parlato di una proroga dei lavori fino al 10 gennaio. Due mesi fa, per ridurre i disagi per la popolazione più anziana, il comune ha istituito un servizio di trasporto verso lo sportello di Poste Italiane a Vignole Borbera, soprattutto per il ritiro della pensione, servizio riservato alle ultra 65enni, che vivono sole o con difficoltà motorie, e che non dispongono di accompagnamento familiare. Biagioni ha inoltre informato il Consiglio dell’ok di Poste italiane ad ampliare il marciapiede esterno all’ufficio dove si trova il bancoposta, operazione utile in particolare ai disabili.