La carta d’identità elettronica era senza chip: denunciate due persone

La scoperta durante un controllo eseguito dai carabinieri a Serravalle Scrivia e Capriata d'Orba

I Carabinieri della Compagnia Novi Ligure hanno denunciato due persone poiché, durante un controllo, hanno esibito la loro carta d’identità elettronica priva del chip, asportato attraverso un’alterazione del documento. Un atto che, secondo i carabinieri, viene commesso da coloro che alterano il documento per ricavarne il congegno elettronico, poi immesso nel circuito illegale della contraffazione dei documenti e in generale dell’identità, consentendo illecitamente truffe, pagamenti fraudolenti o sostituzioni di persona.

La denuncia è avvenuta nell’ambito di una serie di controlli avvenuti a Capriata d’Orba e Serravalle Scrivia.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Alessandria tre giovani che, a seguito di perquisizione, detenevano sostanza stupefacente. Infine, la vigilanza nelle aree di passaggio dell’Outlet di Serravalle ha consentito di identificare e allontanare due soggetti con precedenti per furto con destrezza perpetrati come borseggiatori.

L’attività svolta dai Carabinieri ha permesso di identificare un centinaio di persone e diverse decine di veicoli.