A ventisei anni dalla scomparsa del sacerdote Luigi Cambiaso, domenica 15 febbraio verrà celebrata in suo suffragio la messa in suo ricordo. L’appuntamento sarà alle 11,15 nella Parrocchia di Nostra Signora della Neve di Pratolungo, frazione di Gavi.

Oltre 60 anni fa, ricordano da Pratolungo, l’allora parroco don Gino, per gli amici, decise di iniziare ad accogliere ragazzi del territorio e ragazzi disagiati che non avrebbero avuto possibilità di vivere l’esperienza di un campo estivo; adattando una vecchia stalla aveva creato un luogo per accogliere i giovani.

Attorno a questo “campo” don Gino è riuscito a poco a poco a catalizzare l’interesse anzitutto dei parrocchiani, e via via dei ragazzi delle zone limitrofe.

Sempre più numerosi i giovani che attendevano con ansia questo momento, dove don Gino con il suo cuore di prete e papà sapeva rivolgere a tutti con simpatia e amicizia la parola di Gesù. Alcuni dei ragazzini di allora sono ormai adulti ma ancora tutt’oggi collaborano alla riuscita del campo.

Don Gino ha lavorato a sodo per raccogliere i fondi necessari per provvedere alla ristrutturazione delle case. La morte però lo colse quasi all’improvviso il 17 febbraio del 2000, all’età di 71 anni, lasciando così incompiuto il suo progetto.

Oggi questo sogno sta proseguendo grazie a vari contributi e al lavoro instancabile dei volontari che dedicano tempo ed energie per proseguire questa bellissima opera.

“Siamo certi – aggiungono da Pratolungo – che don Gino continui a vegliare sulla “sua” Pratolungo e sui tanti ragazzi che ogni anno ritornano al campo, nonché su tutti quelli che, provenienti da altre parrocchie, gruppi o associazioni, trascorrono in allegria un po’ del loro tempo nel nostro paese”.

Le “Case Incontro Don Luigi Cambiaso”, in totale dispongono di circa 70 posti letto.

12000 metri quadrati sono gli spazi esterni a disposizione di chi soggiorna qui, tra cui parco giochi, campo da calcio, campo bocce e spianata per l’allestimento di tende.