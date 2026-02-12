Tortona verso il 2030: l’Osservatorio Ambientale annuncia nuove iniziative per il decoro urbano

La città di Tortona ha superato con dieci anni di anticipo gli obiettivi regionali di raccolta differenziata previsti per il 2030, attestandosi come un modello di sostenibilità per l’intero territorio. Questo è emerso in occasione del nuovo appuntamento dell’Osservatorio Ambientale, tenutosi lo scorso 9 febbraio presso il Comune di Tortona. L’incontro ha avuto l’obiettivo di analizzare gli eccellenti risultati della gestione rifiuti, presentare i nuovi servizi già attivati sul territorio e tracciare le linee guida per il futuro sostenibile della città.

I dati presentati dai tecnici di Gestione Ambiente hanno evidenziato un successo straordinario: la raccolta differenziata a Tortona è passata dal 56,48% del 2018 a un consolidato 77,85% stimato per il 2025. Un risultato che permette alla città di superare il target del 75% previsto dalla legge regionale per il 2030 con largo anticipo. Parallelamente, un altro dato significativo è il crollo della produzione di rifiuto indifferenziato (secco non riciclabile), passata da 309 kg annui per abitante a soli 101 kg/ab/anno.

“Siamo estremamente soddisfatti: l’impegno della comunità ha permesso di ridurre di un quarto il volume dei rifiuti indifferenziati in discarica rispetto al 2018, prolungando la vita utile delle discariche locali, risorsa preziosa per il territorio,” hanno sottolineato i tecnici di Gestione Ambiente, attribuendo il merito alla collaborazione dei cittadini. La riunione dell’Osservatorio è stata anche l’occasione per fare il punto sulle importanti novità attuate nel corso del 2025, tutte mirate a migliorare il servizio e il decoro urbano attraverso una serie di interventi mirati: