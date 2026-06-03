Per fortuna, nessuna grave conseguenza ma l’incidente di oggi, 3 giugno, a Gavi, ricorda ancora una volta la pericolosità dell’incrocio tra Via Mameli, Via Voltaggio e Via Roma.

Un uomo di 63 anni, in sella a una bici elettrica, stava infatti salendo da via Voltaggio e, una volta entrato in via Roma, è stato investito da una macchina in arrivo da via Mameli. Il ciclista non ha riportato ferite gravi: è stato infatti trasferito dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Novi Ligure con un codice verde. Ha riportato la frattura di un gomito. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’episodio.

Sono numerosi coloro che non rispettano lo stop di Via Mameli, nonostante la presenza di numerosi cartelli. Manca in effetti da tempo la segnaletica orizzontale ma servono probabilmente ulteriori interventi per evitare altri incidenti.