La Fiera del Bestiame – antiche razze locali a Capanne di Marcarolo si farà. Giunta alla XXV edizione, la manifestazione è organizzata dalle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni, che hanno deciso di portare avanti la manifestazione dopo aver valutato una revisione della formula dell’evento o addirittura di annullarla per via della carenza di allevatori.

Invece, secondo quanto comunicano le Aree protette, tutto sarebbe stato risolto il programma già deciso. Il 26 luglio, infatti, la fiera aprirà i battenti alle 9 e sarà sempre dedicata alle razze tipiche dell’Appennino delle quattro province e a quelle a rischio di abbandono. “Protagonisti assoluti saranno i bovini, con allevatori in arrivo da tutto il territorio che porteranno in mostra vacche e buoi montagnini, cabannine, varzesi, valdostane e piemontesi. Insieme a loro, spazio a conigli grigi di Carmagnola, muli da lavoro, cavalli bardigiani e pony di ogni tipo”.

Il pomeriggio proseguirà alle 14.30 con la Messa nella chiesa di Capanne di Marcarolo, seguita alle 16 dalla presentazione e dalla premiazione di tutti soggetti in esposizione. Per tutta la durata della manifestazione il pubblico potrà assistere alla sfilata dei carrettieri dell’Appennino con, muli, cavalli e asini, e alle dimostrazioni pratiche con antichi macchinari agricoli.

Lungo la strada provinciale, nel tratto compreso tra la chiesa delle Capanne e la località Foi, che per l’occasione sarà interamente chiuso al traffico veicolare, saranno presenti numerose bancarelle. “È importante sottolineare – dicono dalle Aree protette – che non si tratta di un mercato generico, bensì di una fiera altamente specializzata che vuole dare il massimo rilievo e prestigio all’artigianato e all’agricoltura del territorio: l’esposizione ospiterà infatti principalmente produttori locali, attrezzature per l’attività agro-silvo-pastorale, vestiario tradizionale da lavoro e da pastore, libri a tema, foto naturalistiche e artigianato in legno. In vista delle numerose richieste già registrate, l’organizzazione ricorda che la fiera è un evento specializzato accessibile solo su invito o selezione. I titolari di banchetti e artigiani interessati a partecipare dovranno quindi inviare una formale richiesta di adesione all’indirizzo e-mail [email protected], allegando una presentazione della propria attività con descrizione dettagliata e foto delle merci”.

La Fiera è organizzata in collaborazione con il Settore della Regione Piemonte ” Lavori di sistemazione idraulico-forestale di tutela del territorio e vivaistica forestale”, i Comuni e le Unioni Montane.