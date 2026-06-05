Torna anche quest’anno la Mostra d’arte infantile presso la scuola elementare di Gavi domani 6 giugno e domenica, arrivata alla 31^ edizione.

Ecco come la descrive la professoressa Alessandra Lorenzo: “Ogni oggetto custodisce una possibilità, ogni materiale una storia da reinventare. La 31ª Mostra d’Arte Infantile nasce proprio da questo sguardo: quello dei bambini, capace di trasformare ciò che sembra semplice o dimenticato in immagini, forme e colori pieni di vita. Attraverso creatività, fantasia e sensibilità artistica, materiali quotidiani e frammenti destinati al riuso diventano composizioni originali, giochi di luce e armonie cromatiche che raccontano un mondo nuovo, autentico e sostenibile. L’arte, ancora una volta, si rivela un linguaggio capace di educare alla bellezza, al rispetto e all’immaginazione, insegnando ai più piccoli che creare significa anche dare nuova vita alle cose e guardare il futuro con curiosità e consapevolezza. In un tempo in cui il mondo continua ad essere segnato da conflitti, divisioni e guerre, la sensibilità dei bambini verso l’arte assume un valore ancora più profondo. Educare i più piccoli alla creatività, all’ascolto e alla meraviglia significa coltivare una generazione capace di riconoscere nell’altro una ricchezza e non una distanza. È proprio nella delicatezza di uno sguardo infantile, libero e autentico, che può nascere il seme di una cultura di pace futura. Un sentito ringraziamento va ai bambini, protagonisti entusiasti di questo percorso; alle famiglie, alle insegnanti, alla Dirigenza ed al personale scolastico. Un grazie speciale al Comune di Gavi per il sostegno e la vicinanza al progetto artistico. Infine, un ringraziamento di cuore a mia madre Amalia, con la quale ho fondato il Laboratorio di Educazione Artistica trentuno anni fa e che continua ad essere fonte d’ispirazione, esempio e guida”. Da ricordare anche lo straordinario lavoro della classe 5^, che quest’anno ha realizzato un murales delle dimensioni di 210 X 450 centimetri sul tema della pace, che rimarrà in pianta stabile come patrimonio del Comune e della scuola.