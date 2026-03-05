Val Borbera: riaprono le “Strette”

AGGIORNAMENTO

La Provincia comunica che l’apertura della circolazione sulle Strette, avverrà, non oggi, giovedì 5 marzo, come precedentemente segnalato, ma domani, venerdì 6 marzo, dalle 13. Oggi saranno terminati i lavori di asfaltatura e domani mattina gli ultimi lavori dell’Enel.

La Val Borbera tira un sospiro di sollievo: a poco più di tre settimane dal cedimento che ha compromesso la viabilità, è stato tolto l’ultimo ostacolo alla circolazione lungo la strada provinciale 140. Da oggi, giovedì 5 marzo, riaprono completamente le cosiddette “Strette” di Val Borbera, con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito dalla Provincia di Alessandria. La notizia più attesa è la rimozione dei limiti orari di percorrenza che erano stati introdotti nelle scorse settimane per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di demolizione e messa in sicurezza del tratto danneggiato. L’emergenza era scattata l’11 febbraio, quando si è verificato un parziale crollo della corsia a monte del Ponte della Castagna, situato nel tratto tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Il danno aveva imposto la chiusura totale della SP 140, arteria vitale per la valle. Grazie a un rapido intervento, la circolazione era stata ripristinata in tempi record già il 21 febbraio, con l’istituzione immediata di un senso unico alternato regolato da semaforo. Tuttavia, per permettere le delicate operazioni di demolizione e rimozione delle macerie della sezione più datata del viadotto, si erano rese necessarie nuove chiusure temporanee, con fasce orarie mattutine e pomeridiane dedicate ai lavori. Con l’anticipo di un giorno, la Provincia ha potuto eliminare i blocchi orari che avevano limitato il transito nell’ultima settimana, riportando la viabilità a una situazione di quasi normalità.

A partire da oggi, giovedì 5 marzo, la circolazione sulla SP 140 riprende a senso unico alternato controllato da un semaforo, un regime che rimarrà in vigore fino al completamento definitivo degli interventi sul viadotto. La struttura necessiterà infatti di una ricostruzione completa, ma nel frattempo, la riapertura completa delle “Strette” rappresenta un sollievo significativo per pendolari, scuolabus e residenti della Val Borbera che non dovranno più sottostare agli stringenti orari di passaggio o percorrere i lunghi percorsi alternativi.