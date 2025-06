La Lunga Notte delle Chiese in Val Borbera

La “notte bianca” nei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, storia, cultura in chiave di riflessione e spiritualità. E’ “La lunga notte delle chiese“, un evento esteso in tutta Italia a cui la Val Borbera ha aderito anche quest’anno, aprendo le porte di dodici chiese e il Museo di Arte sacra delle Valli Borbera e Spinti nel Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure.

Come ogni edizione, ora è la decima, è promossa dall’Associazione BellunoLaNotte, in collaborazione con le Diocesi italiane, i loro Vicariati alla cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali giovanili, le molte confessioni religiose: un evento ecumenico che in Val Borbera vede tra l’altro la collaborazione della Diocesi di Tortona e dell’Arcidiocesi di Genova. L’iniziativa si svolge in tre giornate, 6-7-8 giugno 2025. Alle 20 della prima giornata, le campane di tutte le chiese suoneranno assieme. I luoghi coinvolti sono: il Santuario di Dovanelli, il Santuario della Madonna della Guardia di Rosano, la chiesa di San Pietro di Pobbio, le chiese parrocchiali di Vigoponzo e Dernice, San Martino di Roccaforte, San Lorenzo a Cabella Ligure, la chiesa della Natività di Maria a Figino, San Michele Arcangelo a Volpara, la chiesetta Madonna della Pace di Borassi, la chiesa di San Bovo di Cavanna, il Santuario della Madonna della Guardia a Pagliaro Inferiore.

Il programma prevede concerti, visite guidate, letture, rappresentazioni teatrali, proiezioni, passeggiate, mostre di quadri e fotografiche, momenti di riflessione, degustazioni gastronomiche: un’occasione per visitare la Val Borbera da un’angolatura particolare e sicuramente interessante. Segnaliamo in particolare sabato 7 giugno alle 17, nella chiesa di Roccaforte, “San Martino 80”, un coro e 45 anni di musica; alle 21 a Cabella Ligure “Sacra rappresentazione di San Lorenzo”, recital della Corale Alta Val Borbera; domenica alle 18.30 al Santuario di Pagliaro Inferiore, concerto dell’organista Gianluigi Traversa che inaugurerà il nuovo organo.

Il programma completo è visibile sul profilo facebook “Chiese aperte in Val Borbera”. https://www.facebook.com/profile.php?id=100092466514810

ph. Massimo Sorlino