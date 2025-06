Arquata Scrivia: torna “viaggiAMO con i libri”, tre giorni all’insegna della cultura

E’ pronta la nuova edizione di “viaggiAMO con i libri” che ha l’obiettivo di promuovere la cultura, i libri e la lettura. Promossa dall’attivo Sistema Bibliotecario Tortonese e organizzata con il supporto dell’Associazione Librialsole, la Rassegna si snoda in alcuni comuni aderenti al Sistema di Tortona e nel weekend del 6-7-8 giugno fa tappa ad Arquata.

Molte le proposte in programma: confermata la Fiera del Libro alla presenza di molti editori, ed espositori nelle giornate di 7-8 giugno; la carrellata di incontri con gli autori inizia venerdì 6 alle 21 quando il professor Paolo Mazzarello, specialista in Neurologia e titolare della cattedra di Storia della Medicina presso l’Università di Pavia e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con il collega dottor Vittorio Fusco intorno all’argomento Libri e Medicina.

E ancora presentazioni di libri per adulti con la partecipazione di diversi autori nelle giornate di sabato 7 e domenica 8, dalle 10.00 alle 19 tutte in Piazza Bertelli. Non mancano le proposte per i bambini: il 7 e 8 giugno in Piazza Bertelli si terranno Laboratori e attività per giovani lettori tra cui presentazioni di libri, Letture ad alta voce con il Kamishibai. Inoltre, la rassegna si impreziosisce di una Mostra: saranno esposte le fotografie di Antonio Gervasoni “Tracce di impermanenza (nulla è come sembra)” in piazza Bertelli nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno.

In caso di maltempo, tutti gli eventi si sposteranno, nella vicina Palestra delle Scuole Medie in Piazza Bertelli.

Doppio appuntamento sabato 7 giugno per la casa editrice Vallescrivia all’interno della rassegna. L’evento, oganizzato in collaborazione con la Biblioteca di Arquata Scrivia e promosso dal Sistema Bibliotecario di Tortona, si svolgerà in Piazza Santo Bertelli. Alle 16.00 Gabriella Merlano, autrice del volume “Nonni, mi raccontate una storia?” ne leggerà alcuni racconti. Storie moderne che affrontano temi attuali come il bullismo, l’inclusione, l’immigrazione e la tutela dell’ambiente. Alle 16.45 Francesca D’Aquila presenterà il suo libro d’esordio “Rinascere, nonostante tutto. Dalla depressione alla forza di ricominciare”.

Infine, sabato 7 giugno alle 17.30 sarà inaugurata la mostra fotografica “I luoghi del fare. Gli studi degli artisti: Annone, Baretta, Boschi, Campese, Carrea, Fallini, Firpo”. Gli scatti di Riccardo Massola resteranno esposti fino al 30 giugno prossimo nell’Atrio del Municipio.