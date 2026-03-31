La mulattiera del Forte sarà rifatta con un fondo in pietra di Langa

Nel progetto di riassetto idrogeologico del versante della collina del Forte che si affaccia su Gavi c’è anche il ripristino della mulattiera che sale dal paese, uno dei percorsi pedonali più belli del territorio comunale. Il sentiero è stato anch’esso interessato dalle frane causate dalle alluvioni del 2014 e del 2019 ma già da prima attendeva un intervento per il fondo in condizioni pessime.

Proprio nel 2019 l’amministrazione comunale in carica tentò di inserire la sistemazione della mulattiera fra i progetti finanziati dal Terzo valico dei Giovi ma non se ne fece nulla. Stesso esti per la successiva proposta dell’associazione Amici del Forte e di Gavi si installare nuovi cartelli informativi.

In questi ultimi mesi la mulattiera, ufficialmente chiusa per via dei cantieri aperti per la messa in sicurezza del versante, è già stata ripristinata nel tratto che scende del Forte e arriva al primo tornante, dove è stato rifatto il fondo e installate nuove staccionate in legno.

Nel progetto da 4 milioni riferito all’intero versante una parte è dedicata al resto del percorso pedonale, dove il fondo è sconnesso o assente e che sarà rimosso del tutto, compresa la parte iniziale da Gavi, in asfalto. Sarà rifatto con un fondo di cemento armato e pavimentazione con pietra di Langa. Accanto sarà realizzato un fosso per le acque.

All’imbocco della mulattiera da Gavi saranno rifatti i 20 metri di muro di sostegno. Saranno infine ripristinati i muri a secco.

L’intero progetto da 4 milioni, già finanziato dallo Stato e dalla Regione, è stato approvato dalla giunta comunale e attende la valutazione da parte della conferenza dei servizi e la gara d’appalto.