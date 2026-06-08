La nuova giunta comunale del Massa-bis sarà resa nota nel primo Consiglio

La nuova amministrazione comunale di Gavi si insedierà il 12 giugno, alle 18, con la prima seduta del nuovo Consiglio comunale convocata dal sindaco Carlo Massa, al suo secondo mandato. L’assemblea sarà composta da tutti i 12 candidati della lista SiAmoGavi, l’unica che ha partecipato alle elezioni comunali. In questi giorni Massa sta terminando l’assegnazione delle deleghe agli assessori, che saranno resi noti durante la seduta, dopo la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e il giuramento del primo cittadino.

Sarà anche nominato il capogruppo di maggioranza e modificato lo statuto comunale per consentire l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale, finora non prevista, una decisione presa probabilmente per accontentare chi è rimasto fuori dalla giunta. Fra i dieci punti in discussione, anche la concessione della cittadinanza onoraria al Cardinale Angelo Bagnasco, già arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi italiani riuniti nella Cei, apprezzato da più parti ma anche contestato per le sue posizioni molto conservatrici su svariati temi sociali.