Da Scarlatti a Chopin, il viaggio nel tempo delle Settimane Musicali

Dopo lo straordinario successo registrato nel corso della serata inaugurale, la XII edizione delle Settimane Musicali Internazionali si appresta a vivere uno dei suoi momenti più suggestivi e attesi. Sabato 13 giugno, alle 21.00, la celebre rassegna farà tappa a Francavilla Bisio per un appuntamento interamente dedicato al grande repertorio pianistico. Sarà il Salone Soms – storico spazio che da generazioni custodisce e accompagna la vita culturale e sociale della comunità locale – a ospitare un concerto dal forte valore culturale. Il pubblico in sala sarà guidato in un vero e proprio viaggio temporale ed espressivo attraverso le pagine più significative della letteratura per tastiera scritte tra il Settecento e l’Ottocento. Il titolo scelto per l’evento, “Epoche pianistiche”, racchiude l’essenza stessa della serata. Il programma è concepito come un cammino cronologico ed estetico che attraversa momenti storici, linguaggi e sensibilità profondamente differenti. Al centro dell’indagine musicale vi è l’evoluzione tecnica ed espressiva della scrittura per tastiera: un affascinante itinerario di oltre centocinquant’anni che si dipana dall’eleganza geometrica della tradizione tardo-barocca per approdare alla piena, impetuosa maturità del pianismo romantico.

Ad aprire la serata saranno tre Sonate di Domenico Scarlatti, considerate autentici gioielli d’invenzione musicale. Sebbene originariamente concepite per le sonorità del clavicembalo, queste composizioni stupiscono ancora oggi gli ascoltatori contemporanei per la loro dirompente modernità. Caratterizzate da ritmi brillanti, espliciti richiami alle suggestioni della musica popolare spagnola, audaci passaggi virtuosistici e una straordinaria libertà espressiva, le pagine scarlattiane si configurano come un vero e proprio laboratorio sonoro capace di anticipare molti dei futuri sviluppi della scrittura pianistica. Subito dopo, il programma proporrà un netto cambio di atmosfera con la celebre Sonata in la minore K.310 di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di una delle opere più intense, cupe e drammatiche dell’intero catalogo del genio salisburghese. Composta nel 1778 a Parigi, in un periodo profondamente segnato da dolorose vicende personali (tra cui la scomparsa della madre), la Sonata si distacca nettamente dall’immagine esclusivamente solare e galante spesso associata alla figura di Mozart. Il brano si impone all’ascolto per il carattere inquieto del primo movimento, la malinconica e struggente cantabilità dell’Andante e l’energia quasi tragica che travolge il finale. La seconda parte del recital vedrà un unico, imponente protagonista: Fryderyk Chopin. Il pianista eseguirà la Sonata n. 3 in si minore Op. 58, universalmente riconosciuta come uno dei vertici assoluti del repertorio romantico. In quest’opera monumentale, il compositore polacco riesce a raggiungere un perfetto equilibrio tra il rigore dell’architettura classica e la più assoluta libertà lirica e poetica. La scrittura dispiega qui l’intero spettro delle sue possibilità espressive: slanci eroici, raffinatezze armoniche, episodi di intima cantabilità e passaggi virtuosistici di rara spettacolarità si alternano in una sintesi che rappresenta uno dei traguardi più alti della forma-sonata dell’Ottocento.

Un programma di tale complessità e profondità interpretativa sarà affidato alle mani di Roberto De Leonardis. Pianista dalla lunga e solida esperienza sia in ambito concertistico sia didattico, De Leonardis è animato da un’intensa attività artistica che lo ha visto protagonista sui palcoscenici in Italia e all’estero. Stimato docente, il musicista ha ricoperto e ricopre prestigiosi incarichi nel panorama delle istituzioni dell’alta formazione musicale italiana, garantendo una lettura colta, rigorosa e appassionata di questo straordinario percorso nella storia della musica.