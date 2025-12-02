“La nuova viabilità in centro sarà operativa entro una settimana”

L’obiettivo è attivare la nuova viabilità in questo fine settimana o al massimo a partire dalla prossima. A Serravalle Scrivia è tutto pronto per l’ulteriore step del nuovo piano del traffico voluto dall’amministrazione comunale. Dopo gli interventi sui semafori sta per chiudere il cantiere nel tratto finale di via Roma, all’incrocio con viale Martiri, all’inizio di via Berthoud: in quell’incrocio si potrà solo svoltare a sinistra, cioè in direzione Arquata Scrivia. Per dirigersi verso Novi Ligure si dovrà invece passare in Viale della Stazione.

Ancora da definire l’uso dei semafori: “La decisione su come saranno messe in funzione le lanterne semaforiche saranno oggetto di attenta valutazione il giorno prima della definitiva apertura della strada – spiega l’assessore Giuseppe Sciuto -. L’dea di questa amministrazione, da verificare sul posto con la ditta che si occupa dei semafori, è che

il semaforo di via Roma venga lasciato lampeggiante con fase giallo e poi rosso nel momento in cui avviene la prenotazione del pedone. Il semaforo di viale della Stazione avrà la stessa formula, quindi con base giallo lampeggiante e le due fasi giallo fisso e rosso nel momento della prenotazione da parte del pedone. Il tutto sarà stabilito con esattezza il giorno prima della riapertura“.

Come ha spiegato in Consiglio comunale il sindaco, Luca Biagioni, rispondendo alle opposizioni, i lavori sull’incrocio erano iniziati a ottobre ma sono stati poi posticipati a dopo la festa di San Martino per non creare disagi. Sono stati infine installati i tabelloni luminosi a messaggio variabile per informare i cittadini anche sulla situazione del traffico.